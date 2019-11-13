Kuruluş Osman dizisinin yayın tarihi belli oldu. ATV'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman ilk bölüm fragmanını da yayınladı. Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kuruluş Osman hakkında merak edilenler...

Kuruluş Osman' dizisi için nefesler tutuldu. Hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Diziden ilk görüntüler kısa sürede milyonlarca izlenme ve beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.