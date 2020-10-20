Oyuncu Saruhan Hünel'in babası koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından babası için kan bağışı duyurusu yapan Saruhan Hünel bir anda araştırılmaya başlandı. Kuruluş Osman'ın Alişar'ı Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel kaç yaşında ve nereli?

SARUHAN HÜNEL KİMDİR?

Tam adıyla Muharrem Saruhan Hünel, 7 Ocak 1970'te İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Arap olan, Bağdat'tan Türkiye'ye gelen Saruhan Hünel'in baba tarafı ise Arnavut kökenlidir. Sanat hayatına ilk olarak mankenlikle başladı. Kardeşi Aslı Hünel şarkıcı, babası ise Türkiye dans şampiyonudur. Hünel, şu an Kuruluş Osman dizisinde Alişar Rolünde devam etmektedir.

SARUHAN HÜNEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Kuruluş Osman (2019-2020) Alişar Bey

Karagül (2015) Kenan

Oğurlanmış Arzular (2013) Azerbaycan TV dizisi

Araf Zamanı (2012) Ali

Yeni Baştan (2009)

Serçe (2008) Doğu

Kaybolan Yıllar (2006-2007) Esmer

Melek (2002) Ferhat

Aynalı Tahir (1997) Tilki Ekrem

Tatlı Betüş (1993)

Gündüzün Karanlığı (1992)