Ekranların popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'yi Tamer Yiğit canlandırıyor. Tamer Yiğit kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

TAMER YİĞİT KİMDİR?

Tamer Yiğit, 1942 yılında Balıkesir'de doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenciyken, Ses Dergisi'nin açtığı kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya girdi. 1973'te yaptığı evliliğin ardından 1979'da sinemadan uzaklaşan sanatçı, 1987 yılından sonra yeniden kameraların karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde roller aldı. Beş film senaryosu ve sinema için yazılmış bir film romanı vardır.

Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterini canlandırdı. 2008'de karakterinin rolü sona eren oyuncu, 12 yıl sonra Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolüyle oyunculuğa döndü.