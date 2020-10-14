Kuruluş Osman 29. son bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor. Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.

KURULUŞ OSMAN 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Osman Bey ölümcül tuzaktan kurtulabilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? Ertuğrul Bey, oğlunu bulabilmek için nasıl bir hamle yapacak? Savcı Bey, kardeşi Osman Bey'in kayıp olduğunu öğrenince nasıl hareket edecek? Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir gibi isimler yer alıyor.