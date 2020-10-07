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Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 27. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisi 2. yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. Başrolünü yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in canlandırdığı dizide Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ele alınıyor. Diziseverler Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Kuruluş Osman 27. son bölüm izleme linki....

07.10.2020 - 22:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman 27. son bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey ve Alpleri Bizansın karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler Kuruluş Osman 28. yeni bölüm fragmanını araştırıyor.

KURULUŞ OSMAN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

KURULUŞ OSMAN 27. SON BÖLÜM İZLE

Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.

Osman Bey, Sofia'nın kara şövalelerini nasıl alt edecek? Osman Bey ve Kayılar, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirebilecek mi? Osman Bey, nihayet Sofia'ya ihanetinin bedelini ödetecek mi? Osman Bey'in bu hamlesi uç bölgesinde nasıl bir tepkiyle karşılanacak? Aygül, Hazal Hatun'dan intikamını alacak mı?

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