Kuruluş Osman 23. bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kuruluş Osman'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kalırken, Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlattı. Dizinin yeni bölüm fragmanı da dün akşam yayınlandı. Kuruluş Osman 24. yeni bölüm fragmanı ve 23. son bölüm özeti haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!"

KURULUŞ OSMAN 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu.

Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak?

Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?