Kuruluş Osman 22. bölümde neler oldu? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Kuruluş Osman'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde Osman'ın aldığı büyük yara şok etkisi yarattı. İyileşen Osman ile Bala Hatun nihayet evlendi. Peki dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak. Kuruluş Osman 23. yeni bölüm fragmanı ve 22. son bölüm özeti haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Bir devlet kuracağız!"

KURULUŞ OSMAN 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey'in rüyası gerçek oluyor!

Geçen bölümde Moğollardan kaçarken yaralanan Osman Bey, gördüğü rüyanın ardından Şeyh Edebalı'nın manevi desteğini alarak tüm cephelerde hürriyet mücadelesini başlatıyor! Osman Bey, Dündar-Alişar ittifakının planına nasıl karşılık verecek? Osman Bey ve Bala Hatun arasındaki sürpriz gelişme ne olacak?

Dündar, Kayı Obası'nda planladığı darbe başarılı olacak mı? Osman Bey ve Alplerinin Balgay ve Moğollara karşı hamlesi ne olacak? Alişar'la evlenen Aygül, Osman Bey'den intikam almak için ne yapacak?