Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde. Kuruluş Osman'da Osman Balgay ve Dündar Bey belasını defetmeyi başardı. Ancak Osman'ın sıradaki görevi çok daha büyük. Osman'ın Bizans ve Moğol ittifakını sağlayacak evliliğe mani olmak için prenses Adelfa'yı kaçırması gerekiyor. Kuruluş Osman 16. son bölüm özeti ve 17. yeni bölüm fragmanından detaylar haberimizde.

KURULUŞ OSMAN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURULUŞ OSMAN 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?