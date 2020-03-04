Kuruluş Osman son bölümü izlendi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 13. son bölümünde, Osman Bey, Samsa Çavuş ile girdiği kavgada zor anlar yaşıyor.

KURULUŞ OSMAN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 14. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.



KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kayı Obasından sürülen Osman Bey, Samsa Çavuş'un obasına gider ancak Samsa Çavuş'la giriştiği kavga iplerin kopmasına neden olur. Cengiz Han'ın emanetlerini eline geçeren Balgay, büyük bir kudrete kavuşurken, Balgay'dan sancak beyliği alan Dündar, Osman Bey'e karşı yeni hamleler planlamaktadır. Cengiz Han'ın emanetlerini geri almanın yolunu arayan Osman Bey ise Samsa Çavuş'un kendisini hasım ilan etmesiyle sarsılır. Balgay ise Osman Bey'in yumuşak karnı olarak gördüğü Bala Hatun'u hedefine koyar. Osman Bey'in gizemli ziyaretçisi kim? Osman Bey'i hasım ilan ederek liderlik mücadelesine giren Samsa Çavuş ihanet mi edecek? Osman Bey, Samsa Çavuş'un meydan okumasını affedecek mi? Osman Bey'le aralarına soğukluk giren Kayı Obası'nın emektarları ve Ertuğrul Gazi'nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi nasıl bir yol izleyecekler? Beylik niyetini ortaya koyan Osman Bey, kendisine kurulan pusudan kurtulabilecek mi? Bıçaklanan Bala Hatun'un akıbeti ne olacak?