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Kuruluş Osman 111. bölüm full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça, kesintisiz izleme

Kuruluş Osman 111. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman 111. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 111. son bölüm 4 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. Kuruluş Osman 111. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 04.01.2023 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 111. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 111. BÖLÜM ÖZETİ

    Bala Hatun zindana düşüyor!

    İsmihan Sultan; Şeyh Edebalı'yı ele geçirmiş, onun üzerinden Bala Hatun'u da tuzağa çekmeyi planlamaktadır. İsmihan Sultan'ın oynadığı oyunla Bala Hatun zindana düşer. İsmihan Sultan, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı Marmaracık Hisarı'nda hapsetmektedir. Öktem Bey ve Bengi Hatun'un bu durum karşısındaki tutumu ne olacaktır?

  • Osman Bey, Bala Hatun'u Edebalı'yı kurtarmak için harekete geçiyor!

    Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

    Söğüt yok olma tehlikesi altında

    Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar. Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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