Osman Bey, Bala Hatun'u Edebalı'yı kurtarmak için harekete geçiyor!

Osman Bey'in, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için neler yapacak? İsmihan Sultan, Osman Bey'e karşı Olof'u en zehirli silahı olarak kullanacaktır. Osman Bey, Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için zindana ulaştığında karşısında Olof ve İsmihan Sultan'ı bulur. İsmihan Sultan gözünü karartmıştır. Bala Hatun'u ve Şeyh Edebalı'yı öldürmemek için tek şartı Sultan Mesud'un getirilmesidir. Osman Bey, Sultan Mesud'u teslim edecek midir?

Söğüt yok olma tehlikesi altında

Söğüt'te bulaşıcı hastalık iyice yayılmıştır. Malhun Hatun ve Kumral Abdal hastalığı çözmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir tehlikeyle burun buruna kalırlar. Zehrin panzehiri bulunmazsa bütün şehir yok olacaktır. Hastalığın çaresini bulabilecekler midir?