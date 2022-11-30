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Kuruluş Osman 106. bölüm full izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm tek parça, full, kesintisiz izle

Kuruluş Osman 106. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman 106. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 106. son bölüm 30 Kasım 2022 Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde;Osman Bey'i hiç kimse ve hiçbir şey durduramayacak Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Kuruluş Osman 106. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 30.11.2022 - 23:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 106. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 106. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 106. BÖLÜM ÖZETİ

    Osman Bey'i hiç kimse ve hiçbir şey durduramayacak

    Osman Bey bütün gemileri yakmıştır. Karşısında duran kim varsa yıkıp geçecektir. Osman Bey'i hiçbir şey ve hiç kimse durduramayacaktır! Köprühisar'ı fethetmek konusunda kararlıdır. Bunun için kurduğu karargahta çalışmalar son sürat devam ederken karargahın varlığı düşman cephesinde nasıl yankı bulacaktır? Olof ve adamları karargahı yok etmek için bir plan yapacak mıdır?

    Büyük aşka büyük engel!

    Aktemur ve Alçiçek aşkında Bayındır engeli ortaya çıkmıştır. Bayındır Alçiçek'i kendisine isteyecektir. Bunu duyan Aktemur Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey Alçiçek'i Aktemur'a isteyecektir. İsmihan Sultan, Alçiçek ve Aktemur'un aşkına engel olabilecek midir?

  • İsmihan Sultan'ın planı

    İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?

    Turgut Bey, Osman Bey'e ihanet mi ediyor?

    Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır?

    Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?

    Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike

    Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

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