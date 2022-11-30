İsmihan Sultan'ın planı
İsmihan Sultan, Osman'ın fütühat çalışmalarından rahatsızdır. "Bu asiliğin sonunun ne olduğunu hepiniz bilirsiniz." diyerek yaydığı fitne ateşi Osman Bey'i nasıl etkileyecektir? İsmihan Sultan, Osman Bey'in baş düşmanlarıyla yeni bir birlik mi kuracaktır?
Turgut Bey, Osman Bey'e ihanet mi ediyor?
Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim ne olacaktır?
Turgut Bey, İsmihan Sultan'la bir olup Osman'a karşı duracak mıdır? Mancınıkları Osman Bey'e getirecek midir yoksa ihanet mi edecektir? Osman Bey ve Turgut Bey'in arasındaki gerilim nereye varacaktır?
Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike
Bunca olayın içinde Osman Bey fütühat hazırlıklarını sürdürürken Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?