KURULUŞ OSMAN 104.BÖLÜMDE NE OLDU?

Osman Bey ve Alplar için büyük tehlike

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

Olof ve Kantakuzenos'un kanlı planı!

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.