Hassas ciltler bakımı en zor olan cilt tipleridir. Bu yüzden bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Cilt tipine uygun olmayan bir ürünü kullanıldığında aniden reaksiyon göstererek, kızarıp tahriş olabilmektedir. Kuru ciltler ise; aşırı kuruluktan dolayı tahriş olmakta ve pul pul dökülmektedir. Bu yüzden maske uygulamadan önce içerisine koyduğumuz maddelere dikkat etmeli, cildi nemlendirecek olanları tercih etmeliyiz.

Hassas ve Kuru Cilt Maskesi

1 dilim balkabağını su içerisinde haşlayın. Haşladığınız balkabağını ezerek, püre haline getirin. İçerisine 1 tatlı kaşığı süt kaymağı, çiçek balı ve 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyerek, karıştırın. Cildinize dairesel hareketlerle uygulayın. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve ılık su ile durulayın. Üç günde bir olmak üzere uygulayabilirsiniz. Cildinizi nemlendirerek, yumuşamasını sağlayacaktır.

Kuru Cilt Bakım Maskesi

7 adet bademi bir kase içerisinde ezin. Sonrasında içine 1 yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı bal ilave edin, karıştırın. Cildinize uygulayın, 20 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Cildi onararak, nemini geri kazanmasını sağlayacaktır. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kuru Cilt Bakım Maskesi

1 çay kaşığı bal ve kaymağı karıştırın. Cildinize uygulayarak, 20 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Derinlemesine nemlendirerek, kuruyan bölgelerin düzelmesini sağlayacaktır. İstediğiniz her zaman uygulayabilirsiniz.

Hassas Cilt Maskesi

1 adet patates, elma ve salatalığı püre haline getirin. Cildinize uygulayın ve 1 saat bekleyin. Ardından soğuk su ile yıkayın. Cildinizin nemlenmesine ve onarılmasını sağlayacaktır.