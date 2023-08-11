Kuru Otlar Üstüne Saraybosna Film Festivali'nde

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Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan Saraybosna Film Festivali dolayısıyla kentin çeşitli noktalarındaki sinema salonlarında bu yıl 70 ülkeden 230'dan fazla film gösterime girecek.

Yarın akşam başlayacak SFF'de tematik filmlerin gösteriminin yapıldığı Focus programı kapsamında Ceylan'ın Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde En iyi kadın oyuncu ödüllü filmi Kuru Otlar Üstüne ve Gümürhan'ın Beraber filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Focus programı çerçevesinde ayrıca Stephan Komandarev'in Urotcite Na Blaga, Vasilis Katsoupis'in Inside, Dusan Zoric ve Matija Gluscevic'in Da Li Ste Vidjeli Ovu Zenu, Damjan Kozole'nin Pero, Tibor Banoczki ile Sarolta Szabo'nun Muanyag Egbolt filmleri gösterilecek.

Festival, 18 Ağustos akşamı ödül töreniyle sona erecek.