Geleneksel mutfağın sultanıdır kuru fasulye. Cinsine göre farklılıklar gösterse de sonuç her zaman mükemmel lezzete ulaşmaktadır. Buz gibi bir cacık, bir baş soğan ve pirinç pilavı sofradaki en iyi arkadaşlarıdır.

Kuru Fasulye Malzemeler;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

500 gram kuru fasulye bir gece önceden suda bekletilmiş

3 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

½ çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

Kuru Fasulye Yemeği Yapılışı;

Tenceremize ilk önce yemeklik olarak doğradığımız soğanları bir miktar sıvıyağ ve tereyağıyla kavuralım.

Soğanların kavrulmasının ardından domates salçasını ilave edelim, kokusu çıkana kadar kavuralım.

Bir gece önceden dinlendirmiş olduğumuz fasulyeleri tencereye koyup 1-2 dakika karıştıralım.

Üzerine suyu, tuzu ve toz biberi ekleyelim.

Kapağını kapatıp yumuşayana kadar bekleyelim.

Pişince altını kapatıp dinlendirdikten sonra arzu ettiğiniz şekilde sunabilirsiniz.

Kuru Fasulye Yemeğinin Püf Noktaları;

Fasulyeleri dilerseniz düdüklü tencerede pişirebilirsiniz bu pişme süresini kısaltmak için kullanılabilir.