Kuru fasülye nasıl pişirilir? Kuru fasülye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Dışarıdan bakıldığında sade bir bakliyat gibi görünen kuru fasulye doğru yöntemlerle pişirildiğinde sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Her evde farklı bir reçeteyle yapılan bu yemek, aslında hem zamana hem de sabra ihtiyaç duyarken kişilerin de evde en çok pişirmek istedikleri yemeklerin başında geliyor. Peki, Kuru fasulye nasıl pişirilir? Kuru fasulye pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

KURU FASULYE NASIL PİŞİRİLİR?

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Türk mutfağının vazgeçilmez klasiklerinden biri olan kuru fasulye, doğru pişirme yöntemiyle sofraların yıldızı haline gelir. Pişirme süreci, kuru fasulyenin çeşidine, ön hazırlık süresine ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Lezzetli bir kuru fasulye yemeği için ilk adım, kaliteli ve taze kuru fasulye seçmekle başlar. Fasulyeler akşamdan ıslatılarak hem daha kolay pişmeleri sağlanır hem de gaz yapıcı etkisi azaltılır.

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KURU FASULYE PİŞİRME TEKNİĞİ

Kuru fasulyenin kıvamında ve lezzetli olması için belirli bir pişirme tekniği izlenmelidir. Önceden ıslatılan fasulyeler, suyu süzüldükten sonra kısa süre haşlanabilir. Ardından, yemeğin asıl pişirme süreci başlar. Soğan, biber salçası, domates salçası ve isteğe göre et ya da pastırma ile lezzetlendirilen fasulyeler, kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmelidir. Bu yöntem hem fasulyelerin dağılmadan pişmesini sağlar hem de malzemelerin aromasını yemeğe geçirmesine olanak tanır.

KURU FASULYE TARİFİ 2 su bardağı kuru fasulye

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı olarak kullanılmayabilir)

3 yemek kaşığı sıvı yağ ( isteğe bağlı tereyağı da kullanılabilir)

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı farklı baharatlar

5 su bardağı sıcak su

Kuşbaşı dana eti ya da pastırma ( İsteğe bağlı) REKLAM Hazırlanışı: Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol suyla ıslatmak gerekir. Ertesi gün ise bu suyu süzmeniz ve tekrar yıkamanız önemlidir. Eğer kuru fasulye yemeğinizde et kullanmayı terciih edecekseniz, ilk adımda tereyağ ya da sıvı yağda etleri kavurun. Ardından doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Salçaları ilave edip birkaç dakika daha kavurun.

Kuru fasulyeleri ekleyin, karıştırdıktan sonra sıcak suyu ilave edin.

Orta ateşte fasulyeler yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse su ilavesi yapın.

Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın. KURU FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI Lezzetli ve tam kıvamında kuru fasulye pişirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz: Fasulyeleri bir gece önceden ıslatmak, hem pişirme süresini kısaltır hem de sindirimi kolaylaştırır.

Haşlama sırasında çıkan ilk suyu dökün, bu gaz yapıcı etkileri azaltır.

Eğer tarifte et varsa, önce etleri kavurup sonra soğan ve salçaları ekleyin.

Domates ve biber salçası oranını damak zevkinize göre ayarlayarak yemeğin rengini ve lezzetini kontrol edebilirsiniz.

Fasulyeyi yüksek ateşte pişirmek kabuklarının sertleşmesine neden olur. Kısık ateş, yemeğin suyunun lezzetli bir şekilde çekilmesini sağlar.

Tuzun erken konulması fasulyenin geç pişmesine sebep olabilir. En ideal zaman, fasulyeler yumuşadıktan sonradır.

Vaktiniz azsa düdüklü tencere ile daha kısa sürede yumuşak fasulyeler elde edebilirsiniz.

Kuru fasulye piştikten sonra biraz dinlendirilirse lezzeti daha da artar.