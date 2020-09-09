Kuru ciltlere sahip olan kişilerin daha çok temizleyici kullanırken; krem bazlı ürünleri tercih etmesi önemlidir. Kuru cilt temizliğinde sabunu kullanmak cildin daha fazla kurumasına etken olacaktır. Cildinize; günlük temizlik yaparken cilt köpüğü uygulayabilirsiniz ve gül suyunu da tonik yerine kullanmanız da cildin nefes almasına faydalı olacaktır. Sonrasında krem kullanarak cildin günlük işlemini tamamlamanız mümkündür.

Ayrıca; kuru ciltlerin temizliğinde kullanılmak üzere doğal tarifler içeren bazı temizleyicileri kendiniz de yapabilir ve sonrasında uygulayabilirsiniz.

Kuru Cilt Temizleme Kürü

4 tatlı kaşığı gliserin

2 tatlı kaşığı bal

½ tatlı kaşığı doğal sabun

Hazırlanması: Tüm malzemeleri karıştırarak bir kavanoz içerisine koyun. Sabah ve akşam cildinize uyguladıktan sonra ılık su ile yıkayın ve sonrasında krem sürün.

Kuru ciltler içerisinde zararlı kimyasal maddeler taşımayan cilt temizleme ürünlerini de kullanabilirsiniz. Bunun için; içeriğinde olmaması gereken zararlı kimyasalları öğrenerek ona göre seçim yapmalısınız.