Kuru ciltler için doğal nemlendiriciler ve tarifler

Kuru cilt tipine sahip kişilerin ciltleri için bakım yapması zordur. Çünkü bu cilt tipi kolaylıkla nem kaybeder ve tahriş olabilir. Bu yüzden iyi nemlendirilmeleri gerekmektedir. Kışın soğuk hava ve yazın sıcak hava bu cilt tipinin hemen kurumasına neden olmaktadır. Cildinizin nemini korumak veya kaybedilen nemi geri kazanmak için kendiniz hazırlayarak, doğal nemlendiriciler uygulayabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Nem Deposu

1 yumurta sarısı, 10 cl. Sirke, 40 cl. Ayçiçeği yağı ve 1 çay kaşığı glikozu karıştırın. Kapalı bir kap içerisinde serin yerde bekletin. Uygulamak istediğinizde pamuk yardımıyla nemlendirmek istediğiniz bölgeye sürün. Yaklaşık 1 saat sonra cildinizi yıkayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz.

Kuru Ciltler İçin Kolay Nemlendirici

2 yemek kaşığı buğday (dövülmüş ),3 yemek zeytinyağını blendırda karıştırın. Cildinize uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayıp, kurulayın. İki günde bir olarak uygulayabilirsiniz.

Kuru Cilt Doğal Nemlendirici Tarifi

3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet avokado (ezilmiş) , 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı sirkeyi iyice karıştırın. Ardından ayrı bir kasede 1 yumurta sarısını çırpın ve karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı cildinize uygulayın, 30 dakika kadar bekleyin. Ilık su ile durulayın. Haftada 3 kere uygulayabilirsiniz.