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        Haberler Yaşam Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz

        Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz

        Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin 30 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:02 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:03
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        Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz
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        Kurtuluş Savaşı Müzesi, 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.

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        #Kurtuluş Savaşı Müzesi
        #TBMM
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