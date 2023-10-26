Kurtuluş Savaşı Müzesi 4 gün boyunca ücretsiz
Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin 30 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi
Kurtuluş Savaşı Müzesi, 30 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin ilan edildiği bina olan I. TBMM - Kurtuluş Savaşı Müzemizi, 26-30 Ekim tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, müzenin, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece boyunca da yine ücretsiz olarak ziyarete açık olacağı bildirildi.