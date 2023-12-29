Kurtuluş Kuş evlendi
Şarkıcı Kurtuluş Kuş, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Nezaket Şimşek ile dünya evine girdi
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Kurtuluş Kuş, Nezaket Şimşek ile nikâh masasına oturdu.
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Çift, Ankara'da hayatlarını birleştirdi.
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Çiftin nikâh şahitliğini şarkıcı Eda Sakız ve Burak Bulut yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Eda Sakız ve Nigar Muharrem sahneye çıkarak sevilen şarkılarını söyledi.
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TECAVÜZDEN BERAAT ETMİŞTİ
Şarkıcı Kurtuluş Kuş, Aydın’ın Efeler ilçesinde otel odasında B.B’ye (19) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Kuş hakkında beraat kararı verilmişti.