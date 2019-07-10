Kurtuluş Günü filmi oyuncuları kimler? Kurtuluş Günü filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Fantastik ve Gizem dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Kurtuluş Günü filmine dair detaylar...

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ KONUSU

Roland Emmerich imzalı 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün 20 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi yeni isimler bulunurken, Vivica A. Fox ve Jeff Goldblum ilk filmdeki rolleri için geri dönüyor. İlk filmin başrollerinden Will Smith ise filmde yer almıyor.

Uzaylıların dünyayı istila etmeye geldiği bir temayı işleyen ilk film gibi 2. devam halkası da aradan geçen 20 yılın ardından tekrar dünyayı istila etmeye karar veren uzaylı ırkını geri getiriyor. Dünya bir kez daha yokoluşun eşiğine gelmişken tanıdık ve yeni kahramanlar bir kez daha dünyayı kurtarmak için elele veriyor.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT FİLMİ OYUNCULARI

Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika Monroe, William Fichtner, Charlotte Gainsbourg, Vivica A. Fox, Bill Pulman, Sela Ward, Joshua Mikel, ve Travis Tope yer alıyor.