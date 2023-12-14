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        Haberler Dünya Diplomasi Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

        Kurtulmuş, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:34 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:34
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        AB büyükelçilerini kabul etti
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş´u ziyaret etti.

        Meclis´teki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Gazi Meclisimizde kabul ettik. Bölgesel ve küresel sorunların çözülmesine ilişkin Türkiye'nin rolünü, Türkiye- AB ilişkilerini, İsveç´in NATO üyeliğini ve özellikle Gazze´deki İsrail saldırıları üzerine görüşlerimizi ifade ettik" dedi.

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        #Numan Kurtulmuş
        #AB büyükelçileri
        #haberler
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