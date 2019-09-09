Kurtlar Vadisi Netflix'te mi yayınlanacak? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Fenomen Türk dizisi Kurtlar Vadisi, yaklaşık 2 sezondur herhangi bir televizyon kanalı ile anlaşma sağlayabilmiş değil. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle 2020 yılında ekranlara dönmeye hazırlanan dizinin adı Netflix ile anılıyor. İşte Kurtlar Vadisi dizisine dair ayrıntılar...

KURTLAR VADİSİ, NETFLİX'TE Mİ YAYINLANACAK?

Kurtlar Vadisi Kaos ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Netflix ile Kurtlar Vadisi yapım şirketi olan Pana Yapım'ın anlaştığı öne sürüldü. Habertürk'ün Kurtlar Vadisi ve Netfix ilişkisinde ulaştığı bilgilere göre henüz ortada bir anlaşma söz konusu değil. Netflix ya da Pana Yapım'dan açıklama yapıldığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, mafya ve politik dizisidir. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayınlanmıştır. Son sezonundaysa (2005) Pana Film, dizinin yayını için Kanal D ile anlaşmıştır. 4 sezon boyunca 29 Aralık 2005 tarihine kadar sürmüştür ve toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 18 Haziran 2003'e kadar olan 20 bölüm boyunca (1. sezon) Çarşamba günleri sonrasında ise Perşembe günleri yayınlanmıştır.

Kurtlar Vadisi Pusu ise Show TV, Star TV, TNT ve Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmıştır. Pusu'nun son olarak 2016 yılında 300. bölümü yayınlanmıştır.