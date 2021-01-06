Kurtlar Vadisi Kaos için heyecan dorukta. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kurtlar Vadisi Kaos, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu ve senaristlerinden biri olan Necati Şaşmaz'ın açıklamalarını bir araya getirdik...

KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?



Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.



"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:



"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."



KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Sahneleri ile akıllara kazınan Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi de belli oldu. Kurtlar Vadisi Kaos ismiyle ekranlara gelecek olan efsane dizi, Show Tv'de ekran yolculuğuna yeniden başlayağı konuşuluyor.



Kurtlar Vadisi Kaos'un Polat Alemdar karakteriyle gönüllere taht kuran Necati Şaşmaz'ın başrolünde Şubat ayında izleyicisi ile buluşacağı belirtiliyor. Kurtlar Vadisi Kaos'un ilk fragmanının da yayıncı kuruluş tarafından yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.