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Bir zamanların efsane dizisi olan Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekranlara dönmesi iddia ediliyor. Bu konu üzerine filmin konusu ve oyuncu kadrosunu merak edenler arama motorlarında sıkça araştırma yapmakta... Peki Kurtlar Vadisi Kaos tekrar ekranlarda yer edinecek mi? Kurtlar Vadisi Kaos dizisi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte tüm merak edilenler...
Kurtlar Vadisi Kaos konusu
Osman Sınav Türkiye siyasetinde yaşanan birçok olayı üstü kapalı bir biçimde anlatmayı başarmış ünlü bir kalemdir. Pana Film ekibi Nöbet dizisiyle istediğini elde edememiş ve bu süreçte Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için hazırlıklara başladı. Dizinin ilk bölümlerinde Türkiye-ABD-Rusya arasında savaş ekipmanları krizinin anlatılacağı ve İngilizlerin Türk Lirası üzerinden manipülasyon yapmaya çalışacağı görülecek.
Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları
Necati Şaşmaz
Erkan Ufak
Kenan Çoban
Osman Wöber
Oktay Kaynarca
Gürkan Uygun
Erdem Ergüney
Tarkan Tüzmen
Kerem Fırtına
Çiğdem Batur
Musa Uzunlar
Cahit Kayaoğlu
Hande Kazanova
İpek Tenolçay
Begüm Kütük
Gökçe Akyıldız
Pana film Kurtlar Vadisi - Netflix açıklaması
Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.
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