Kurtlar Vadisi hangi yıl başladı, kaç yıl sürdü, ne zaman bitti?

Kurtlar Vadisi hangi yıl başladı, kaç yıl sürdü, ne zaman bitti?

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Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi; işlediği konularla, rol alan oyuncularıyla ve uluslararası kriz haberleriyle adından devamlı söz ettiren başarılı bir dizidir. Bu nedenle dizinin hayran kitlesi günümüzde hâlâ varlığını sürdürür. 4 sezon yayınlanarak yayınlandığı yıllara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi ne zaman başladı? İşte cevabı…

Kurtlar Vadisi serisinin ilk sezonunda çarşamba günler, sezon boyunca yayınlanma günü seçilmiştir. Diğer tüm sezonlarda ise perşembe günleri tercih edilmiştir. Kurtlar Vadisi serisinin toplamda 399 bölümü vardır ve TV dizilerinin yanı sıra 1 amatör film, 1 kitap ve 4 sinema filmi söz konusudur.

KURTLAR VADİSİ HANGİ YIL BAŞLADI? İnternet üzerinde söz konusu dizi ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında en fazla sorulan sorunun “Kurtlar Vadisi hangi yıl başladı?” sorusu olduğu görülür. Dizinin ilk sezonu, 15 Ocak 2003 tarihinde başlamıştır. Bir Türk aksiyon dizisi olarak Show TV’de yayınlandığında “Bu bir mafya dizisidir.” sloganıyla yayınlanmıştır. Dizinin son sezonu ise Kanal D’de verilmiştir. Tarih 29 Aralık 2005 olduğunda 97. Bölümde final yapmıştır. Kurtlar Vadisi dizisi, toplamda 4 sezondan oluşur.

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA Osman Sınav’ın yarattığı, Raci Şaşmaz’ın kaleminden çıkan Kurtlar Vadisi, Türkiye’nin politik konularının ele alındığı bir Türk kült serisi olarak tanımlanıyor. Serinin dizilerinin yanı sıra filmleri de mevcut. Dizinin müziklerinin çoğu Gökhan Kırdar tarafından hazırlandı. Kurtlar Vadisi serisinin ilk 55 bölümünde yönetmen ve yapımcı koltuğuna Osman Sınav oturdu. 56-97. bölümler arasında ise yapımcı koltuğa Raci Şaşmaz, yönetmen koltuğuna ise Serdar Akar geçti.

Dizinin 97. bölümündeki finalinin ardından Kurtlar Vadisi Terör isimli 2 bölüm yayınlandı. Söz konusu dizi yayından kaldırıldı ve ardından Kurtlar Vadisi Pusu dizisi 300 bölümüyle seyirci karşısına çıkarıldı. 2013 yılında Şaşmaz Kardeşler arasında bir anlaşmazlık oldu ve Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin senaristliğinden istifa etti. Bu isimlerin yerine kendilerinden daha deneyimsiz olan isimler getirildiğinde serinin reytinglerinde düşme yaşandı. Öyle ki serinin son bölümü olan 300. bölümde reytinglerin 4’e düştüğü kaydedildi.

Kurtlar Vadisi serisinin sonlanmasından tam 1 yıl sonra TRT 1 kanalında Kurtlar Vadisi Vatan filmi yayınlandı. Söz konusu film, 5.43 reytingle öne çıktı. Seriye ait en fazla reyting alan bölümler ise 23 reyting puanıyla Kurtlar Vadisi finali olan 97. bölümdür. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu’nun 45. bölümü de 25,43 reyting puanıyla kayıtlara geçmiştir. KURTLAR VADİSİ NEYİ İŞLİYOR? Türkiye’yi sallayan Susurluk Kazası’ndan sonra 6 yıl geçmiş olmasına rağmen konu, kamuoyunda “yeraltı dünyası, mafya, derin devlet” gibi kavramlarla anılmıştır. Bunların birbirleriyle olan bağlantıları da ülke gündemine oturmuş ve dilden dile dolaşmıştır. Söz konusu olay, Kurtlar Vadisi dizisinin temasını belirlemiştir.

Dizinin karakterleri oluşturulurken yüksek ölçüde gerçek hayattaki insanlardan esinlendiği aktarılmıştır. Kurtlar Vadisi’nin senaristleri, dizinin senaryosunu yazarken güncel olayları da takip etmiş ve bunları ekleyerek dizinin senaryosunu zenginleştirmiştir. Bunlardan bazıları; Irak Savaşı, 1 Mart Tezkeresi. KURTLAR VADİSİ TELEVİZYON DİZİSİ SERİLERİ Kurtlar Vadisi: 15 Ocak 2003’te Show TV’de yayınlanan ilk dizidir. Toplam 4 sezondan oluşan dizi, serinin izleyiciyle ilk buluştuğu Türk aksiyon dizisi olma niteliği taşır. 97. Bölümde final bölümü seyirciye sunulmuştur ve finali yayınlandığında Kanal D ekranlarındadır.

Kurtlar Vadisi Terör: İlk dizide Türkiye’de yer alan mafya faaliyetleri konu alınmıştır. Ayrıca devlet ve mafya ilişkileri de senaryo konusudur. Söz konusu dizi, bu olayların devamı olarak 2007 yılında başlamıştır. Kurtlar Vadisi Terör’de Türkiye’deki terör faaliyetleri asıl konudur. Daha gösterime girmeden eleştirilen dizi, RTÜK kararıyla ikinci bölüm sonrasında yayından kaldırılmıştır. Kurtlar Vadisi Pusu: Pana Film tarafından yapımına başlanan Kurtlar Vadisi Pusu, diğer dizilerin devamı niteliğindedir. Türkiye’deki derin devlet ve küresel güç çatışmalarını konu alan dizi, toplamda 10 sezon sürmüştür. Kurtlar Vadisi Pusu, 16 Haziran 2016 tarihinde 300. bölümüyle final yapmış ve bu hâliyle TV’da son kez yayınlanmıştır.

SERİYE AİT SİNEMA FİLMLERİ Kurtlar Vadisi Irak: Yönetmenliğini Serdar Akar yapmıştır. 2006 yapımı bir Türk filmidir. Kurtlar Vadisi Gladio: Pana Film’e ait Kurtlar Vadisi serisinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin devamı olarak çekilmiştir. Türk aksiyon macera sinema filmi olarak yayınlanan Kurtlar Vadisi Gladio, 4 Haziran 2009 tarihinde duyurulmuştur. 20 Kasım 2009 ise filmin gösterim tarihidir. Film içeriği, ülkenin yakın tarihinde tesir bırakan olayları içerir. Filmin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk oturmuştur.

Kurtlar Vadisi Filistin: Filmin merkezinde İsrail- Filistin çatışması yer alır. Kurtlar Vadisi Filistin’in senaryosu Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan ve Raci Şaşmaz isimlerine aittir. Filmin yapımcılığını ise Raci Şaşmaz yapmıştır. Ayrıca Zübeyr Şaşmaz, yönetmen koltuğuna oturan isimdir. Kurtlar Vadisi Filistin, 28 Ocak 2011 tarihinde Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada yayınlanmıştır. Kurtlar Vadisi Vatan: 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni konu alan film, 29 Eylül 2017’de gösterime girmiştir. Senaristliğini Necati Şaşmaz, Cahit Kayaoğlu, Alper Erze ve Murat Koca yapmıştır. Kurtlar Vadisi Vatan’ın yönetmen koltuğuna ise Serdar Akar oturmuştur. Kurtlar Vadisi Vatan’ın yapımcılığı ise Necati Şaşmaz’a aittir. Sinema filminin çekimlerinin yaklaşık 5 hafta sürdüğü bilinir.

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