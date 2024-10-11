Kurtarma ihbarına gittiği kedi yavrularını sahiplendi
Düzce'de sıkıştıkları aracın motor bölümünden kurtarılan 2 kedi yavrusu, itfaiye şoförü tarafından sahiplenildi
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yaklaşık 1 hafta önce Hamidiye Mahallesi'nde bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiği ihbarı yapıldı.
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Bölgeye giden ekipler, motor kısmında 2 kedi yavrusu olduğunu görerek kurtarma çalışması başlattı.
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Bulundukları yerden çıkarılan yavrular, Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan kedilerin yaklaşık 1 aylık olduğu ve annelerinin bulunmadığı belirlendi.
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İşlemlerin ardından rehabilitasyon merkezine bırakılacak yavruları, 43 yaşındaki itfaiye şoförü Hüseyin Gedikli sahiplenmek istediğini belirterek teslim aldı.
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Gedikli, bakımını üstlendiği yavrulara Duman ve Alev ismini verdi.
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Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavruları, Gedikli'nin gündüzleri yanında getirdiği iş yerinde personelin neşe kaynağı oldu.
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"MESLEĞİMİ, İNSANLARA VE HAYVANLARA YARDIM ETMEYİ SEVİYORUM"
İtfaiye şoförü Hüseyin Gedikli, evinde hayvan beslediğini söyledi.
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Tüm canlılara yardım etmeyi çok sevdiğini, bu yüzden de belediye otobüsü şoförüyken 3 yıl önce itfaiyeye geçtiğini anlatan Gedikli, "Mesleğimi, insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi seviyorum" dedi.
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Kedi yavrularına sahip çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gedikli, "Mümkün olduğunca müstakil yerde birkaç hayvan barındırıyorum. Bunlar bizim canlarımız, kedi olsun köpek olsun, bırakmamaya çalışıyorum. Onların sevgiye ihtiyacı var.
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Hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Hayvanlarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek çok güzel. Sevmesen yapamazsın zaten. Biz mesleğimiz gereği hem insanlara hem hayvanlara yardım etmeyi, onları koruyup barındırmayı seviyoruz" diye konuştu.
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