Kurtarma ihbarına gittiği kedi yavrularını sahiplendi

Hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Hayvanlarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek çok güzel. Sevmesen yapamazsın zaten. Biz mesleğimiz gereği hem insanlara hem hayvanlara yardım etmeyi, onları koruyup barındırmayı seviyoruz" diye konuştu.