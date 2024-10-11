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        Haberler Yaşam Kurtarma ihbarına gittiği kedi yavrularını sahiplendi

        Kurtarma ihbarına gittiği kedi yavrularını sahiplendi

        Düzce'de sıkıştıkları aracın motor bölümünden kurtarılan 2 kedi yavrusu, itfaiye şoförü tarafından sahiplenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:39
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          Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yaklaşık 1 hafta önce Hamidiye Mahallesi'nde bir aracın motor bölümünden kedi sesi geldiği ihbarı yapıldı.

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          Bölgeye giden ekipler, motor kısmında 2 kedi yavrusu olduğunu görerek kurtarma çalışması başlattı.

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          Bulundukları yerden çıkarılan yavrular, Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık kontrolleri yapılan kedilerin yaklaşık 1 aylık olduğu ve annelerinin bulunmadığı belirlendi.

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          İşlemlerin ardından rehabilitasyon merkezine bırakılacak yavruları, 43 yaşındaki itfaiye şoförü Hüseyin Gedikli sahiplenmek istediğini belirterek teslim aldı.

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          Gedikli, bakımını üstlendiği yavrulara Duman ve Alev ismini verdi.

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          Sevimli tavırlarıyla dikkati çeken kedi yavruları, Gedikli'nin gündüzleri yanında getirdiği iş yerinde personelin neşe kaynağı oldu.

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          "MESLEĞİMİ, İNSANLARA VE HAYVANLARA YARDIM ETMEYİ SEVİYORUM"

          İtfaiye şoförü Hüseyin Gedikli, evinde hayvan beslediğini söyledi.

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          Tüm canlılara yardım etmeyi çok sevdiğini, bu yüzden de belediye otobüsü şoförüyken 3 yıl önce itfaiyeye geçtiğini anlatan Gedikli, "Mesleğimi, insanlara ve hayvanlara yardım etmeyi seviyorum" dedi.

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          Kedi yavrularına sahip çıkmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gedikli, "Mümkün olduğunca müstakil yerde birkaç hayvan barındırıyorum. Bunlar bizim canlarımız, kedi olsun köpek olsun, bırakmamaya çalışıyorum. Onların sevgiye ihtiyacı var.

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          Hayvan sevgisi bambaşka bir duygu. Hayvanlarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek çok güzel. Sevmesen yapamazsın zaten. Biz mesleğimiz gereği hem insanlara hem hayvanlara yardım etmeyi, onları koruyup barındırmayı seviyoruz" diye konuştu.

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