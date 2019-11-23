Kurşun final mi yapıyor? sorusu sosyal medyada konuşulan iddialar arasına girdi. Başrolde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu ve Berrak Tüzünataç gibi önemli isimlerin yer aldığı Kurşun dizisinin bu hafta 5. bölümü yayınlandı. Heyecanın yüksek olduğu dizi için ise sosyal medyada "final yapıyor" iddiaları konuşuluyor. İşte Kurşun dizisine dair detaylar...

KURŞUN FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kurşun dizisi oyuncu kadrosuyla birlikte oldukça iddialı bir giriş yapmasına karşın, reytinglerde beklenilen sonucu alamadı. Bu da dizi için "final yapacak" iddialarına neden oldu. Kurşun'un final yapacağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi ile ilgili detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURŞUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURŞUN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Orhan Atmaca, düşmanı Nuri Kargı'nın bir ailesi, bir kızı olduğunu öğrendi. Artık Nuri Kargı'nın da bir zaafı olduğunu biliyor. Ancak Orhan Atmaca, atak yapamadan Nuri Kargı ve Kerim Paşa, ikinci Hasan'ın cinayetini Orhan Atmaca'nın üstüne atmaya çalışacaklar. Orhan Atmaca, bu kaosun içinde kaçak durumuna düşecek ve kendini temize çıkarmaya çalışacak. Bu tehlikeli süreçte Leyla ve Orhan birbirlerine tutunmaktan başka çareleri yoktur.

Leyla, Orhan Atmaca ile ilgili büyük bir haberi manşetlere taşıyarak bütün dikkatleri üzerine çekecek. Leyla, Orhan'ın bu kaos içinde yanlış kararlar vermesini engellemek için, gerekirse babasıyla bile işbirliği yapmaya razı olacak.

Gülce ise, aşık olduğu adam için karanlık sulara girmekten çekinmeyecek. Fakat Gülce'nin tehlikeli sularda yüzmesi onu bir seçim yapmak zorunda bırakacak.