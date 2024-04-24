Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

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Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesi, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdı.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık 2 puan azalarak 49,9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 0,8 puan gerileyerek 50,9'a düştü.

ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonu da yatırımcıların gündeminde bulunurken, bu hafta açıklanması beklenen büyük şirketlerin finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

REKLAM Analistler, pay piyasalarında şirket ve hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade ederek, özellikle teknoloji şirketlerinin iyi bilanço açıklayabileceğine ilişkin beklentilerle risk iştahının arttığını söyledi. Dün finansal sonuçlarını açıklayan, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın net karı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 55 düştü. Küresel teknoloji pazarı araştırma firması Counterpoint'in verilerine göre, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın da Çin'deki akıllı telefon satışları bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19,1'lik azalış kaydetti.

Öte yandan, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 15, temmuzda yüzde 44 ve eylülde yüzde 69 ihtimalle fiyatlanıyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,62 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 105,7 seviyesinde seyrediyor. Dün yüzde 0,2 azalışla 2 bin 322 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 327 dolardan alıcı buluyor. REKLAM Orta Doğu'daki gelişmeler de yakından takip edilirken, Brent petrolün varil fiyatı 87,5 dolarla yatay bir seyir izliyor.

Dün, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,20 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,69 yükseliş kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerine çevrildi. Analistler, dün bölge genelinde açıklanan öncü PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini anımsatarak, imalat sanayi PMI verilerinin Avro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de beklentilerin altında kalmasının dikkati çektiğini söyledi.

Dün ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamu harcamaları ve bütçe açıklarını düşürmeyi hedefleyen yeni mali kurallara onay verdi. Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, dün Portekiz Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Mario Centeno dün yaptığı açıklamalarda, bankanın bu sene 100 baz puanın üzerinde faiz indirimi gerçekleştirebileceğini dile getirdi. REKLAM Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,89, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,58 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Küresel pay piyasalarındaki pozitif seyir Asya borsalarına da taşındı. ABD'li teknoloji devi şirketlerin, büyük karlar açıklayacağına ilişkin beklentilerle artan risk iştahı, Asya pay piyasalarında da etkili olurken, özellikle çip teknolojisi alanında faaliyet gösteren şirketlerin yükseliş eğilimine öncülük ettiği görülüyor. Öte yandan, Japon yeni, dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Dolar/yen paritesi önceki kapanışının hemen üzerinde 154,86 seviyesinde bulunuyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,3 artış kaydetti.

Yurt içinde pazartesi günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 9.645,02 puanla tamamlarken, bugün gözler yoğun veri gündemine çevrildi. REKLAM Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5468'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5740 seviyesinden işlem görüyor. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları ile çeşitli etkinliklere katılmak üzere gerçekleştirdiği ABD ziyaretindeki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'de yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin büyük olduğuna dikkati çeken Şimşek "Dezenflasyonla, yapısal reformlarla, mali disiplinle makroekonomik temelleri güçlendiriyoruz ve bu çok ilgi çekiyor. Onun için yatırımcı ilgisi tek kelimeyle mükemmeldi." dedi. Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.