Diğer adı İslim kebabı olan bu tarif zor gibi gözükse de yapılışı çok pratik. Hem göze hem de damağa hitap ediyor. Sofralarımızın vazgeçilmezi olan kürdan kebabı, özenle hazırlanmış sofranıza da ayrıca çok yakışacak. Bugün misafir gelecek acaba ne pişirsem? sorusuna da güzel bir alternatif. Kürdan kebabınızı tadanlar sizden tarif isteyebilirler.

Kürdan Kebabı Malzemeler:

11 adet uzun patlıcan

500 gr dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı galeta unun

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Maydanoz

Kürdan Kebabı Yapılışı:

Patlıcanları alaca soyun.

10 adet patlıcanı uzunlamasına, 3 eşit parçaya kesin.

1 tanesini 4 parçaya bölün.

Her kürdan kebabına, 2 adet kızarmış patlıcan kullanın.

Yani 17 adet kürdan kebabına 34 parça kızarmış patlıcan kullanın.

Dilimlediğiniz parçaları tuzlu suda, 30 dakika bekletin.

Daha sonra süzüp kurulayın.

Patlıcanları yağda arkalı önlü kızartın.

Kızarttığınız patlıcanları peçete serili tepsiye alın.

Üzerlerine de peçete serin ki, tüm yağını çeksin.

Köfteyi yapalım şimdi.

Bütün malzemeleri uygun bir kaba alarak yoğurun.

Yoğurduğunuz harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın.

Köftelerinizi patlıcandan geri kalan yağda kızartın.

Kızarmış patlıcanlardan iki tanesini alın.

Artı şeklinde üst üste koyun.

Ortasına kızartmış olduğunuz köfteyi koyun.

Bohça gibi sarın.

Bir kürdan ile tutturun.

Son olarak dilimlediğiniz biber ve domatesi de kürdana takın.

Bir kâsede 1 kaşık salçayı eritin.

Tuz, karabiber ve şekeri de ekleyin ve karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz kebapların üzerine dökün.

175 derede fırında domates ve biber közlenene kadar 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Satın almış olduğunuz patlıcanlar uzun ve kalın olmalıdır.

Patlıcanların acı suyunun çıkması için tuzlu suda 30 dakika bekletin.

Patlıcanları kızarttıktan sonra fazla yağının gitmesi için peçete serili tepside bir müddet bekletin.

Kürdanla tutturma aşamasında patlıcanların boyunun uzun olması önemli.

Eğer patlıcanlar kısa gelirse birkaç kürdan daha batırabilirsiniz.