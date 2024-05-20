Kurban Bayramı için az bir süre kala, dini vazifelerini yerine getirecek olan kişiler için vekaletle kurban kesim bedelleri netlik kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2024 kurban kesin bedelleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, kurban kesim bedeli ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...