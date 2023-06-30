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Kurban keserken okunacak dualar neler? Kurban keserken hangi dua, sure ve ayet okunur?

Kurban keserken okunacak dua nedir? Kurban keserken hangi dua okunur ve ne denir?

İslam aleminin merakla beklediği Kurban Bayramı için beklenen gün geldi çattı. Gün itibariyle kurban keserek ibadet etmeye başlayan vatandaşlar için; kurban keserken hangi dua okunur ve neler denir gibi merak edilen soruların yanıtlarına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, kurban kesme sırasında okunacak dua...

Giriş: 30.06.2023 - 00:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kurban Bayramı heyecanı başladı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımız, bugün kurbanlarını kesmeye başladı. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan konulardan biri de; kurban keserken hangi dua okunur sorusunun cevabı oldu. İşte, kurban keserken dikkat edilmesi gereken tüm bilgiler...

  • KURBAN KESERKEN BESMELE ÇEKİLMESİNİN HÜKMÜ NEDİR?

    İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885). Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

  • KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Enam Suresi 79. Ayet Arapça:

    Enam Suresi 79. Ayet Okunuşu: “İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.” 

    Enam Suresi 79. Ayet Anlamı: “Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” (el-En’âm, 79)

  • Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Arapça:

    Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn(âlemîne). Lâ şerîke lehu, ve bi zâlike umirtu ve ene evvelul muslimîn(muslimîne)."

    Enam Suresi 162. ve 163. Ayet Anlamı: De ki: “Şüphesiz benim namazım, bütün ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir.” “O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim.”

  • TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

    Teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

    TEŞRİK TEKBİRLERİ

    Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

    Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

  • Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

    Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

    Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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