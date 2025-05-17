Kurban bayramı yaklaşıyor... Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kayseri'de, yurt içi ve yurt dışına büyükbaş satan Salim Asıl (28), çiftliğindeki 'Poyraz' isimli yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı.

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"ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM"

2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatı yapan ve aynı dönemlerde en fazla damızlık ihracatı gerçekleştiren Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası 'Poyraz'a 550 bin TL istiyor. Asıl, "Kayseri'de büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesinin üyesiyim. Ben bu işte üçüncü kuşağım. Dedem bu işi yapıyordu, amcalarım bu işi yapıyor, babam bu işi yapıyor. Biz de yine bu sektörde yola devam ediyoruz" dedi.

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Çalışmalarını anlatan Asıl, "2006 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, Avrupa ülkelerinden üstün genetikli damızlık hayvanları ülkemize ithal ederek ülke hayvancılığına büyük katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda 2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatını ve aynı dönemde en fazla damızlık hayvan ihracatını yapan firma ünvanını kazanmıştır. Bugün burada da yaklaşık 1.5 ton üzerinde ağırlığı olan boğamız Poyraz'la birlikte Simmental Fleckvieh ırkının tanıtımını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Bizim amacımız 'Poyraz' sayesinde Simmental ırkının ülkemize ne kadar faydalı olduğunu göstermek, kanıtlamak" ifadelerini kullandı.