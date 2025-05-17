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        Haberler Gündem Kurban bayramı yaklaşıyor... Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!

        Kurban bayramı yaklaşıyor... Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!

        Kayseri'de, yurt dışına ve yurt içine büyükbaş satışı yapan 28 yaşındaki Salim Asıl'ın çiftliğinde, yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki 'Poyraz' isimli boğası, alıcısını bekliyor. Asıl, "Ben bu işte üçüncü kuşağım. 1.5 tonun üzerinde olan boğamız Poyraz'ı satılığa çıkardık. Boğamız en son 500 bin TL'yi gördü. 550 bin TL istedik. Pazarlığımız yarıda kaldı. Yeni alıcılarını, taliplerini bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:12
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        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
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        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kayseri'de, yurt içi ve yurt dışına büyükbaş satan Salim Asıl (28), çiftliğindeki 'Poyraz' isimli yaklaşık 1.5 ton ağırlığındaki boğasını satışa çıkardı.

        "ÜÇÜNCÜ KUŞAK SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM"

        2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatı yapan ve aynı dönemlerde en fazla damızlık ihracatı gerçekleştiren Asıl, Simmental Fleckvieh ırkı boğası 'Poyraz'a 550 bin TL istiyor. Asıl, "Kayseri'de büyükbaş hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesinin üyesiyim. Ben bu işte üçüncü kuşağım. Dedem bu işi yapıyordu, amcalarım bu işi yapıyor, babam bu işi yapıyor. Biz de yine bu sektörde yola devam ediyoruz" dedi.

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        Çalışmalarını anlatan Asıl, "2006 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız, Avrupa ülkelerinden üstün genetikli damızlık hayvanları ülkemize ithal ederek ülke hayvancılığına büyük katkılarda bulunmuştur. Aynı zamanda 2020 yılında Kayseri'den Irak'a ilk damızlık hayvan ihracatını ve aynı dönemde en fazla damızlık hayvan ihracatını yapan firma ünvanını kazanmıştır. Bugün burada da yaklaşık 1.5 ton üzerinde ağırlığı olan boğamız Poyraz'la birlikte Simmental Fleckvieh ırkının tanıtımını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Bizim amacımız 'Poyraz' sayesinde Simmental ırkının ülkemize ne kadar faydalı olduğunu göstermek, kanıtlamak" ifadelerini kullandı.

        "EN SON 500 BİN TL'Yİ GÖRDÜ"

        Simmental ırkının özelliklerine değinen Asıl, "Simmental kombine bir ırktır. Hem etçi hem sütçü bir ırktır. Erkek hayvanlarında ortalama yüzde 68 oranında randımanı olan günde 1350 ve 1650 gram arasında et alan bir ırktır. Burada diğer ırklarla kıyasladığımız zaman hem randımanda hem süt verimliliğinde Simmental ırkının farkını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Simmental ırkının ülkemiz hayvancılığına daha çok katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Poyraz'ı şu anda satılığa çıkardık.

        "BİZ 550 BİNL TL İSTİYORUZ"

        Bu boğamız en son 500 bin TL'yi gördü. 550 bin TL istedik. O şekilde pazarlığımız yarıda kaldı. Yeni alıcılarını, yeni taliplerini inşallah bekliyoruz. 4 yaşında, yaklaşık 1.5 ton ağırlığın üzerinde. Yaklaşık 1 ton civarında et çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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        #kayseri
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