2019 Kurban Bayramı resmi tatili kaç gün? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kurban Bayramı ile ilgili Bakan Albayrak'tan da açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİLİ KAÇ GÜN 2019

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Bakan Albayrak bunun yanında bir soru üzerine Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını belirtti.