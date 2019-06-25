Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tatil planı yapacak olan vatandaşlar şimdiden hazırlıkları tamamlamış durumda. Ramazan Bayramı'nın 9 gün olmasının ardından Kurban Bayramı tatili için de 9 gün tatil bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi mi? İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2019 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

10 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. gün

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

DİYANET 2019 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ