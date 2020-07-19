2020 yılının Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı tarihi merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2020 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ