29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kurban Bayramı ne zaman, şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, kurban bayramı ayın kaçına denk geliyor? Kurban Bayramı 2019 ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2019 AYIN KAÇINA DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Bayram ise 11 Ağustos Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. 14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramının son günü olacak ve çalışanlar 15 Ağustos Perşembe günü işbaşı yapacak.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak turizmciler başta olmak üzere pek çok vatandaş bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamanın ağustos ayı içerisinde yapılması bekleniyor.
SON 4 SENEDİR EN AZ 9 GÜN TATİL
2018 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2017 Kurban Bayramı tatili 10 gün.
2016 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
2015 Kurban Bayramı tatili 9 gün.
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
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