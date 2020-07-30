Kurban Bayramı'na 2 gün kala Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Farklı kentlerden gelen tatilciler Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti. Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı.
KORONAVİRÜS BİLE ENGEL OLAMADI
İlçede koronavirüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yılın en yoğun sezonunun geçeceği öğrenildi. En büyük yoğunluğun yaklaşık 1 milyon turistle Bodrum'da yaşanacağı düşünülürken, Fethiye, Marmaris, Ula, Datça ve Akyaka gibi tatil yörelerinde de yoğunluk yaşanmaya başlandığı öğrenildi.
Muğla'nın tüm turistik ilçelerine yaklaşık 2,5 milyon tatilcinin geleceği öngörülüyor. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.
OTELLERE GİRİŞLER BAŞLADI
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırdığı otellere gelmeye başladı. Tatili fırsat bilen vatandaşlar oteller başta olmak üzere Apart ve pansiyonları doldurdu. Jandarma ve Emniyet güçleri Bodrum'da giren çıkan tüm araçları kontrollerini sıklaştırdı.
YURTDIŞINDAN BÜYÜK İLGİ
Bodrum'a yurt genelinden tatilcilerin yanı sıra yurtdışından gelen gurbetçilerin de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek isteyen gurbetçiler Bodrum'a gelmeye başladı.
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