Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı için kısa süre kala gözler Kurban Bayramı tarihine çevrildi. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilmektedir. Kurban Bayramı beklenirken bayram tatili hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihi...
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Dini bayramlardan ilki olan Ramazan Bayramı'na kısa süre kala gözler Kurban Bayramı tarihlerine çevrildi. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından netleşti. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar şimdiden, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilenler...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sora erecek. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı Arefe Günü olacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün olacak.
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KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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