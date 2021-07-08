2021 yılına girilmesiyle birlikte müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban ve Ramazan Bayramı merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 dini günler takvimini yayınladı. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

15 Temmuz Perşembe, "Demokrasi ve Milli Birliği Günü" olarak anılırken, 2021 yılında Kurban Bayramı, 19 Temmuz arife olmak üzere, 20-21-22-23 Temmuz günlerine denk geliyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birliği Günü birliştirilmesi durumunda 9 günlük bir bayram tatili olabilir. Bu karar bugünkü yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında belli olacak.

2021 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB​ 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB​ 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ ​1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........​ ​11 R.EVVEL​ 1443​​ 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİT KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1443​​ 06 KASIM-2021​​​ CUMARTESİ ........​ 1​ C.EVVEL ​1443 05 ARALIK-2021 ​PAZAR ........

KURBAN BAYRAMI TARİHÇESİ

Tanah'a göre İbrahim'in eşi Sare'den bir çocuğu olmuyordu ve İbrahim Sare'den bir çocuğu olması durumunda bunu Allah'a Kurban olarak adadı. Allah, "İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moriya bölgesine git" dedi, "Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık sunu olarak sun.", 8-9-10-11-12-13: İbrahim, "Oğlum, yakmalık sunu için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak" dedi. İkisi birlikte yürümeye devam ettiler. Allah'ın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı, üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ama Rab'bin meleği göklerden, "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. İbrahim, "İşte buradayım!" diye karşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma" dedi, "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Allah'tan korktuğunu anladım, biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca, boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık sunu olarak sundu."(Yaratılış: 22:2-8-9-10-11-12-13)

Kur'an metinlerinde bahsi geçen çocuğun "yumuşak huylu, uslu bir erkek çocuk" olmasından bahsedilip ismi belirtilmemiştir (Sâffât Sûresi: 101). Fakat İbrahim'in ilk çocuğu İsmail olduğu ve ayetin devamında İshak müjdelendiği için İsmail olarak tefsir edilir ve müslümanlar çocuğun İsmail olduğuna inanırlar. Diğer İslami kaynaklara göre, İbrahim Peygamberin eşinin kısır olması nedeni ile bir çocuğu olmayınca (bazı rivayetlere göre 125 yıl) Allah'a yalvarır, dua eder. Kendisinin ve eşinin yaşlı olduğu bir zamanda mucizevi bir şekilde oğlu olur. Çocuk biraz büyüdüğünde, İbrahim peygamber rüyasında onu kurban etmesi gerektiğini görür. Oğluna "Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın” der. Peygamberlerin rüyaları normal insanların rüyalarından farklı olduğundan bu bir emir olarak kabul edilmiş ve İbrahim peygamber oğlunu kurban etmeye götürmüştür. Ancak Allah'ın emriyle bıçak çocuğu kesmez. Bu esnada Cebrail kucağında bir koç ile gelir. Bu imtihan başarı ile geçildikten sonra tüm İbrahimi dinlerde Zilhicce ayının 10. günü aynı şekilde kurban kesilerek kutlanan bayram olmuştur. İslam peygamberi, Hac gibi terk edilen İbrahim geleneği, tekrar hayata geçirmiştir.