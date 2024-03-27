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        Haberler Dünya Kuran yakan Iraklı, İsveç'in sınır dışı kararının ardından Norveç'e gitti: "Sığınma talep edeceğim"

        Kuran yakan Iraklı, İsveç'in sınır dışı kararının ardından Norveç'e gitti: "Sığınma talep edeceğim"

        Kuran-ı Kerim yakmasıyla bilinen Iraklı Salwan Momika, İsveç'ten Norveç'e gittiğini açıkladı. Norveç'te sığınma talep edeceğini söyleyen Momika, "Bana saygı duyan bir ülkeye taşınıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:39
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        Kuran yakan Iraklı, İsveç'ten Norveç'e gitti
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        İsveç'te Kuran-ı Kerim yakmasıyla adını duyuran Iraklı Salwan Momika, sınır dışı edilme kararının ardından Norveç'e sığınma talebinde bulunacağını açıkladı.

        Momika, bugün İsveç'in tabloid gazetelerinden Expressen'de yayımlanan röportajında "Norveç'e gidiyorum" dedi. Momika, "İsveç'in sadece teröristleri kabul ettiğini, filozofları ve düşünürleri sürgün ettiğini" söyledi.

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        "Bana saygı duyan bir ülkeye taşınıyorum. İsveç bana saygı duymuyor" diyen 37 yaşındaki adam, halihazırda Norveç'te olduğunu ve başkent Oslo'ya doğru yola çıktığını belirtti.

        YANLIŞ BİLGİ VERDİĞİ GEREKÇESİYLE SINIR DIŞI KARARI ALINMIŞTI

        Momika, İsveç'in başkenti Stokholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika ilerleyen aylarda da birkaç kez Kuran-ı Kerim yakmıştı.

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        Momika son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

        İsveç Göçmenler Ofisi ise Ekim 2023'te, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu, bu tarihten sonra sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

        Momika, karara itiraz edip davayı Göç Mahkemesi'ne götürmüştü. Göç Mahkemesi kararı geçen ay onaylamış, Momika'nın oturma izni başvurusuyla ilgili yanlış bilgi verdiğini ve bu yüzden sınır dışı edilme kararı alındığını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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