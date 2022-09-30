

Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler’, 25 Kasım’da vizyonda sinemaseverlerle buluşacak. Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nin ‘Belirli Bir Bakış’ (‘Un Certain Regard’) bölümünde gerçekleşen, Türkiye prömiyeri ise 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleşecek olan film, Hırvatistan’ın köklü film festivallerinden olan 69. Pula Film Festivali’nden En İyi Film, Eleştirmenler Jürisi Özel Ödülü ve En İyi Ortak Yapım Ödülleri ile dönmüştü.

Politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan film; bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Filmin başrollerini Selahattin Paşalı ve Ekin Koç paylaşırken, yardımcı rollerde Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz onlara eşlik ediyor.