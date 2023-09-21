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        Haberler Ekonomi Para Kur korumalı mevduatta bir ilk - Para Haberleri

        Kur korumalı mevduatta bir ilk

        15 Eylül haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında 26 milyar 46 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM'de ilk defa 4 hafta üst üste düşüş yaşandı. Söz konusu 4 haftadaki düşüş 101.3 milyar lirayı buldu

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 21.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:36
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        Kur korumalı mevduatta bir ilk
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        Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik attığı adımlar etkisini göstermeye devam ediyor.

        BDDK 15 Eylül haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 306 milyar 560 milyon lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

        15 Eylül haftasında KKM hesaplarında 26 milyar 46 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece Şubat 2022'de devreye alınan KKM hesaplarında ilk kez 4 hafta üst üste düşüş yaşandı.

        Son 4 haftada toplam düşüş 101 milyar 308 milyon lirayı buldu.

        Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
        18.08.2023 3.407.948 50.240
        11.08.2023 3.357.708 75.337
        4.08.2023 3.282.371 149.903
        28.07.2023 3.132.468 58.563
        21.07.2023 3.073.905 111.630
        14.07.2023 2.962.275 115.600
        7.07.2023 2.846.675 107.281
        27.06.2023 2.739.394 19.786
        23.06.2023 2.719.608 91.296
        16.06.2023 2.628.312 52.309
        9.06.2023 2.576.003 42.396
        2.06.2023 2.533.607 34.880
        26.05.2023 2.498.727 100.558
        18.05.2023 2.398.169 51.414
        12.05.2023 2.346.755 143.631
        5.05.2023 2.203.124 85.534
        28.04.2023 2.117.590 137.798
        20.04.2023 1.979.792 89.208
        14.04.2023 1.890.584 113.754
        7.04.2023 1.776.830 75.767
        31.03.2023 1.701.063 28.230
        24.03.2023 1.672.833 33.072
        17.03.2023 1.639.761 36.344
        10.03.2023 1.603.417 26.227
        3.03.2023 1.577.190 25.365
        24.02.2023 1.551.825 51.973
        17.02.2023 1.499.852 16.434
        10.02.2023 1.483.418 27.682
        3.02.2023 1.455.736 48.892
        27.01.2023 1.406.844 21.199
        20.01.2023 1.385.645 12.231
        13.01.2023 1.373.414 3.405
        6.01.2023 1.370.009 -45.293

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

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        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

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