Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a İngiltere'den yasak!

Wakefield milletvekili, Tugendhat'a yönelttiği soruda, "Paludan, daha önce Danimarka'da nefret dolu ve ırkçı ifadeleri nedeniyle hapse atılmıştı. Kendisi, bu ülkeye girmesine izin verilmemesi gereken tehlikeli biri. Beni ve toplumumu hükümetin bunu önlemek için harekete geçtiği konusunda temin edebilir misiniz?" ifadesini kullandı.

Bakan Tugendhat, milletvekilinin sorusuna verdiği yanıtta, aşırı sağcı Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemi nedeniyle İngiltere'ye girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Tugendhat, "Paludan'ın (seyahate ilişkin) uyarı endeksine eklendiğini ve bu nedenle İngiltere’ye seyahatinin kamu yararına uygun olmayacağını ve erişimine izin verilmeyeceği konusunda parlamentoyu bilgilendiriyorum." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı siyasetçi Paludan, geçen hafta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk gününde İngiltere'nin Wakefield kentine giderek, Kur'an-ı Kerim yakacağını duyurmuştu.