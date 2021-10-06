Kuntz'un Norveç 11'i nasıl olacak?

A Milli Futbol Takımı'nda gözlere 8 Ekim Cuma Günü oynanacak Norveç maçına çevrilmiş durumda.

Ay yıldızlıların başında ilk maçına çıkacak olan teknik direktör Stefan Kuntz, maçın 11'ini şekillendirmeye başladı. Millilerde Çağlar, Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezalı. Kuntz, bu oyuncuların yokluğunda savunmada Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Rıdvan Yılmaz'a görev vermeyi düşünüyor.

KALEDE UĞURCAN

Stefan Kuntz'un ilk maçında kaledeki tercihi Uğurcan Çakır olacak. Orta alanda Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder'in yeri garanti. Diğer iki isim bugün ve yarın yapılacak antrenmanlardan sonra belli olacak. İleride ise Burak Yılmaz oynayacak.

NORVEÇ'TE KRİZ VAR

Türkiye'nin rakibi Norveç ise sakatlıklardan yana oldukça sıkıntılı. Norveç Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde sakatlık krizi yaşıyor. Vikinglerde Haaland ve Sörloth'un yanı sıra, Premier League'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı. Norveç Milli Takımı'nın Arsenalli orta sahası Martin Odegaard'ın da durumu belirsiz. Teknik direktörü Stale Solbakken, ''Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Gruptaki en kritik maçımıza bu kadar eksikle gitmek bütün planlarımızı bozdu." dedi.