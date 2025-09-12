EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, Kumköy sahilindeki çöplerin insan eliyle toplanarak yapılabilecek bir temizlik olmadığını belirterek, "Ekim ayı ile nisan ayları arasında o sahile kum eleme makinelerinin girmesi lazım. Diğer türlü o çöpleri elle toparlamak mümkün değil, çünkü çok fazla. Ayrıca bu kumsala araç girişleri kesinlikle yasaklanmalı ve mutlaka orada resmi görevli bulunması gerekiyor. Araçlar kumsal üzerindeki deniz kaplumbağalarına ait yuvalara ciddi zarar veriyor. Hem uyarıcı tabelalar artırılmalı hem de görevli bulunmalı ve kumsalı kirletip, araçla giriş yapanlara gerekli cezalar uygulanmalı" dedi.