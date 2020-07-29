Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırıldığını duyurdu. Kararın ardından açıklamalar geldi. Sezonu son 3 sırada tamamlayan Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor'un başkanları TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

KAYSERİSPOR BAŞKANI BERNA GÖZBAŞI: DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

"Biz sadece düşme kalksın, lig 21 takımlı olsun demedik. Rapor sunduk, diğer ülkelerle alakalı çalışmalar yapmıştık. Yerini buldu. İnşallah bütün liglere hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Gözbaşı, "Destek veren herkese çok teşekkür ederim. 9 aylık başkanım ama 10 yıllık başkan kadar şeyler yaşadım. Herkese çok teşekkür ederim. Görevime devam edeceğim. Daha ayağı yere sağlam basan sistemi kurmak istiyorum. Yine zorlu olacak ancak inşallah Kayserispor bu günleri bir kez daha görmeyecek. İnşallah daha iyi, daha sempatik bir Kayserispor izleteceğiz."

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FATİH MERT: PANDEMİ SONRASI FİKRİMİZİ BELİRTMİŞTİK

"Böyle düşen bir takım olarak kararlar alınırken konuşmak doğru değildi. Pandemi döneminden sonra biz aslında diğer liglerin iptal olduğunu, bizim de fikrimizin bu yönde olduğunu belirtmiştik. Türk futbolu zarar görmesin diye biz oynamayı kabul ettik. Sonrasında oynadık ve düştük, düştükten sonra da talebimizi ilettik ve kabul ettiler. Herkese teşekkür ediyorum."

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK: ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUZ

"Geçen hafta ligden düşünce çok üzülmüştük. İkinci yarıdaki performansın ardından lig düştük. Pandemi nedeniyle eksikler çektik. Alınan kararlar çok önemliydi. Ben teşekkür ediyorum. Karar verebilen, bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de çok hatalar yaptık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Şu an çifte bayram yaşasak da daha sağlam adımlar atacağız. Bütünleşeceğiz. Malatya'yı daha ileriye taşımak istiyoruz.

Lig 21 takıma düşünce yayın gelirlerinde azalma olacağına yönelik şeyler düşünülebilir ancak bence doğru kararlar verilirse bu rakam artabilir. Daha geniş bir yer açılmış olacak. Bu işin ehli olan insanlar çalışarak bunları hep beraber yapmamız gerekiyor."

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HİKMET KARAMAN: KARARI ALANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

"Çok şey konuşabiliriz ama öncelikle devletimize, bu kararı verenlere çok teşekkür ediyorum. Mutlaka çok farklı fikirler ortaya çıkabilir. Koronavirüsün getirdiği çok fazla şeyler var. Son 8 haftadaki puanları değerlendirirseniz, hiç aklınıza gelmeyecek 3 takım düştü. Tüm bu olayları göz önüne getirdiğinizde, bu kararı alanlara teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Küme düşen bir takım olarak kesinlikle bunun arkasına sığınmıyoruz ama giden futbolcularımız, oynamak istemediğini belirtenler oldu."