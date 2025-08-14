Habertürk
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması! - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!

        Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, son dönemde tartışılan yabancı kuralıyla ilgili, "Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2025 - 16:56 Güncelleme: 14.08.2025 - 16:56
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması
        Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüplerin gelirlerini kalemlerini arttırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen KBV toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, "Futbolda sıkıntılar çok, lig yeni başlıyor. Toplantıda genel konular üzerinde konuştuk. Kulüpler Birliği Başkanı olarak benim de ilk toplantımdı. Futbolun en büyük sıkıntısı gelir kalemleri. Buralarda neler yapabiliriz, nasıl naklen yayın gelirlerini, sponsorlukları daha arttırabiliriz diye konuştuk. MHK ile ilgili kulüplerimizin sıkıntıları var. Bunları nasıl daha iyi hale getirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz konuları gündeme geldi. Başkanlar görüşlerini bildirdi. Aramızda çalışacağız, kulüpler bu konuları değerlendirecek. Şu an aldığımız net karar yok. Üzerinde çalışacağımız konular ve sorunlar belli daha sonra tekrar toplanacağız." diye konuştu.

        Yabancı konusuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan henüz bir cevap gelmediğini söyleyen Doğan, "Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım. Federasyonunu görüşünü bekliyoruz." dedi.

        Avrupa'da play-off oynayacak takımların maçlarının ertelenmesi ile ilgili durumuna da değinen Doğan, "Bugün konuşulmadı. Play-off oynayacak takımların görüşü önemli. Federasyon ilk haftadan erteleyerek bu konuda bir yol açtı. Oynayacak kulüplerin talebi olursa federasyon bunu değerlendirir." ifadelerini kullandı.

