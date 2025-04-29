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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı - Futbol Haberleri

        Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç: Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı

        Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, " Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, Süper Lig A.Ş mi dersiniz adını sonra koyacağız onun kurulmasına dair karar çıkartıldı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 18:31 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:49
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        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
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        Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına yönelik karar alındığını duyururken, "Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, Süper Lig A.Ş mi dersiniz adını sonra koyacağız onun kurulmasına dair karar çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

        İşte Ali Koç'un açıklamaları:

        "SÜPER LİG A.Ş'NİN KURULMASINA DAİR KARAR ÇIKARTILDI"

        "Danışma Kurulu'nda bizi kimin temsil ettiğini belirledik. Bugünün en önemli kazanımlarından biri, Lig A.Ş. mi dersiniz, onun kurulmasına dair karar çıkartıldı. Geçmişte de kurulmuştu bu ama o zaman yeterli değildi. 1-2 sene faaliyet gösterdi. Şimdi farklı bir modele gittik. Burada önemli olan, çıkan takımlar - düşen takımlar. Bu niye önemli, kısa vadede faaliyetleri olmayacak belki ama kulüpler kendi menfaatlerinde söz sahibi olmak istiyorlar. Bizi derinden etkileyen maddelerde bizim söz hakkımız yok. Süper Lig AŞ, Lig AŞ olur ismi, ona takılmayın. Oraya gelene kadar bir sürü adımın gerçekleşmesi ve kanuni düzenlenmenin yapılması gerekiyor. Federasyon ve kulüpler ortak çalışırsa, Ankara kısmı daha kolay olacak. Futbol anayasası, karar verdiğimiz yeni şirketimiz, kanun değişiklikleri, Türk futbolunun kendini yeniden icat etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz"

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        "149 TAKIM DÜŞÜRÜLMELİ!"

        Liglerde çok fazla takım olduğunu söyleyen Ali Koç "Türk futbolunun biraz daha Batı'ya yakın yönetilmesi konusunda adımımızı atmış olduk. Kulüpler, 149 takımın faydalı olmadığını düşünüyor. Ne olacaksa kriterlerin belirlenip onların azaltılması lazım." ifadelerini kullandı.

        YABANCI KURALI

        Yabancı kuralı ile ilgili soru üzerine açıklama yapan Ali Koç "Yabancı kuralı da denilmiyor, futbolda uygunluk kurulunu konuştuk. Genel olarak iyi planlanmış ama bazı konularda değişikliğe ihtiyacımız var. Bize bir 5 yıllık plan sunulsun ve herkes planını ona göre yapsın. Yabancı kuralından genelde herkes memnun. 2003-2004 kuralı var. Bunun tek sezonluk olmaması gerektiğini federasyon ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

        "MAÇ TAKVİMİ YOĞUN"

        "Gelişim liglerinin üzerinden geçtik, onu irdeledik. Türkiye Kupası ve Süper Kupa formatını inceledik. Türkiye Kupası 1 yıllık uzatılmıştı, şimdi ihaleye çıkacak. Uzatılır, uzatılmaz onu bilmiyoruz. Yeni bir ihale olacağı için neler olacak onu düşündük. Süper Kupa formatı, bir önceki federasyondan kalan dörtlü bir sistem. Onları istişare ettik. Maç takvimi çok yoğun, ocak ayında olması konusunda da endişesi olanlar vardı."

        "GENEL KANAAT YABANCI VAR'IN DEVAM ETMESİ YÖNÜNDE"

        "VAR konusunda da şöyle söyleyeyim, oylama yapmadık ama genel kanaat, yabancı VAR devam etmeli ve belli kriterlerin üzerinde olması. Son haftalarda yaşadığımız sıkıntılar, bizim talep ettiğimize uzak bazı isimler olduğunu konuştuk. İlk defa denenen bir şey, artısını da söylemek lazım. Yabancı VAR devam etmeli, eder-etmez ama bence devam etmeli."

        "GENÇ TÜRK HAKEMLER..."

        Türk hakemleri ile ilgili açıklama yapan Ali Koç "Federasyonumuz, taze kan, gençler diye düşüncesi var. Kronikleşmiş insanların sistemden uzaklaşması lazım. Hepimizin hata olduğunda niyet sorgulamadığımız bir ortama gelmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

        "AVRUPA'YA UYGUNLUK..."

        Ali Koç ayrıca "Avrupa'ya bakın, her şey değişiyor. Bambaşka bir ortama gittik. Teknoloji değişiyor, her şey değişiyor. Artık bizlerin görevi de Türk futbolunu Avrupa'da gördüğümüz sistemlere uygun hale getirmek." açıklamasını yaptı.

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