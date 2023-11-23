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        Haberler Gündem Güncel Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç’in cenaze töreninde davul zurna çalındı

        Spor kulübü başkanının cenazesinde gelenek gereği davul zurna çalındı

        Mersin'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in cenaze töreninde davul zurna çalındığı ortaya çıktı. Cenazede davul zurna çalınmasının ise gelenek gereği yapıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:20
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        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç’in (44), cenazesinde davul zurna çalındığı ortaya çıktı.

        DHA'da yer alan habere göre Çukurova'da yaşayan bazı Arap kökenli aileler, yakınları için cenazelerde aynı zamanda 'acının simgesi’ olarak da davul zurna çaldırıyor.

        Olay, 21 Kasım akşam saatlerinde Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı.

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        Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bu arada Gengeç'in cenazesinde yakınlarının davul- zurna çaldırdığı ortaya çıktı. Cenaze, mezarlığa götürülürken de davul zurnanın yanı sara trampet çalındığı görüldü.

        Çukurova'da yaşayan bazı Arap kökenli aileler, ölen kişinin genç olması halinde cenazesinde aynı zamanda 'acının simgesi’ olarak da davul zurna çaldırıyor.

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        #haberler
        #Mersin
        #Tuncay Gengeç
        #Musalla Gücü Spor
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